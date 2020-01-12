اعترف بـ7 جرائم.. القبض على متهم بسرقة الشقق السكنية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: ألقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية القبض على عاطل، لاتهامه بارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب". كانت معلومات وردت لضباط المباحث تفيد قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب". Advertisements وعقب تقنين الإجراءات، أعدت قوات الأمن عدة كمائن أسفر أحدها عن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة ثان الرمل. واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب 7 حوادث سرقات بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة "أول وثان المنتزه، أول الرمل، باب شرقي" وأرشد عن المسروقات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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