محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه جرى استيعاب 95 في المئة من المطالب، مضيفا: حاولنا في اللجنة العليا للمعرض ألا نرفض أي طلب، ووزيرة الثقافة خصت الناشر المصري بسعر مخفض عن غيره.
وأكمل: قدمنا تيسيرات كثيرة العارضين منها استلام الأجنحة قبلها بيومين وإنشاء تطبيق على الموبايل، لتسهيل مهمة الجمهور وأتمنى أن تكون هذه الدورة نظيفة من التزوير أو المشكلات أو المعوقات.
وينطلق المعرض يوم 23 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض للدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى، ويأتي المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد الناشرين: قدمنا تسهيلات كثيرة واستوعبنا 95% من المطالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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