"لإبداء الرأي".. الأزهر يعلن الجداول المقترحة لامتحانات الشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، طرح جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، أمام الطلاب لإبداء آرائهم. وحصل الخليج 365 على جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ بمادتي الفقه والتفسير لطلاب الأدبي، والديناميكا والميكانيكا للطلاب العلمي. ومن المقرر أن تعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ30 من مايو المقبل.

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