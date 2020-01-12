5 علاوات مستحقة.. برلماني يقدم بيانًا لرئيس المجلس حول حقوق أصحاب المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

قدم النائب البرلماني عبد الحميد كمال، بيانًا عاجلًا للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حول حقوق أصحاب المعاشات التي أوضحتها الأحكام القضائية واجبة النفاذ، والتي يجب احترامها.

وقال النائب، إن "أصحاب المعاشات تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم التي أصبحت واجبة، وهي 5 علاوات حسم القضاء أمرها".

وأضاف نائب السويس في بيانه اليوم الأحد، أن "أموال المعاشات تديرها الحكومة لصالحهم وأنهم قدموا ربيع شبابهم من أجل بناء الدولة المصرية في كافة المواقع، وهم في أمس الحاجة إلى رد أموالهم تقديرًا لما قدموه للوطن من عمل وجهد وعرق وتضحيات للوطن".

وطلب "كمال" من رئيس المجلس عرض البيان العاجل نظرًا لأهميته خاصة إنه مع بداية العام الجديد يتطلع أصحاب المعاشات لاسترداد حقوقهم وهم يمثلون شريحة كبيرة يصل عددها لنحو 9 ملايين مواطن.