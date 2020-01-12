محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إنه في إطار استعادة مصر لمكانها وريادتها الدولية وتعاون مؤسسات الدولة لنجاح معرض الكتاب العام الماضي، فإن الوزارة تسعى إلى استكمال النجاح هذه الدورة، من خلال تقديم الكثير من الأدباء والمثقفين والفعاليات الثقافية.
وأضافت عبد الدايم، في مؤتمر صحفي منذ قليل: أدعو الأسر المصرية لقضاء يوم ثقافي ممتع في معرض الكتاب، وقد بدأنا العمل فور انتهاء الدورة الماضية مباشرة، وتابعت عن قرب كل الخطوات التي اتخذتها هيئة الكتاب، لتلافي كل المشاكل التي واجهتنا العام الماضي.
وينطلق المعرض يوم 23 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض للدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى، ويأتي المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة: بدأنا تلافي مشكلات معرض الكتاب منذ عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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