تركيا: نلمس التزامًا بوقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنه من الملاحظ حتى الآن التزام أطراف الصراع في ليبيا ومحافظة إدلب السورية بوقف إطلاق النار.

وأعلنت الدفاع التركية في بيان، نقلته وكالة "الأناضول، إنه "من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين".

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وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع عن كثب وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية.

وأصدر الرئيس رجب طيب أرودغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، الأربعاء الماضي، دعيا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد أيضا.