رئيس دعم مصر: نرفض التعدي على الأراضي الليبية.. ونقف خلف القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الرفض الكامل للتعدي على سيادة الدولة الليبية من خلال التدخلات التركية، مع الدعم الكامل للجيش الوطني الليبي لاستعادة واستقلال أراضي الدولة الليبية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مؤكدا: بكل وضوح نقف صفا واحد خلف القيادة السياسية المخلصة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ أي إجراء للحفاظ على الأمن القومي وهي القيادة التي تحملت المسؤولية في ظروف دقيقة.

ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن كل هذه الجهود سعيا لتحقيق المواجهة الحاسمة في هذه القضية بالطريق السلمي والسياسي.