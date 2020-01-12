بالزي الواحاتي والهدايا.. الوادي الجديد تستقبل فوجًا سياحيًا هولنديًا في المطار - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

نظمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استقبالًا لفوج سياحي هولندي، يزور المعالم الأثرية والسياحية والبيئية بمراكز المحافظة المختلفة.

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالوادي الجديد، محسن عبد المنعم، توزيع هدايا تذكارية ومطويات باللغات الأجنبية عن المحافظة وأبرز معالمها، وعقد لقاءات مع أعضاء الفوج حول انطباعاتهم عن المحافظة وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنظيم استقبال للأفواج السياحية العربية والأجنبية التي تزور المحافظة، لتشجيع السياحة.

وأضاف، أن المحافظة استقبلت الوفد السياحي بعدة فعاليات تضمنت الاستقبال في مطار الخارجة بالزي الوحاتي وتقديم الهدايا والورود لأعضاء الوفد الذين أبدوا سعادتهم البالغة بتلك اللفتة الجميلة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكانت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، استقبلت الأسبوع الماضي، وفدًا سياحيًا من دولتي تايوان وماليزيا، في ختام زيارته السياحية للمحافظة.