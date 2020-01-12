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إغلاق جامعة واسط في العراق بعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن

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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأنه تم إغلاق جامعة واسط جنوبي العراق، وذلك بعد مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، حسبما أفادت وكالة

أنباء سبوتنيك.

 

وذكرت مصادر أن المواجهات التي شهدها محيط الجامعة، أسفرت عن إصابة 40 شخصا.

 

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وقال مصدر أمني إن "حصيلة المصادمات التي وقعت قرب جامعة واسط ارتفعت إلى 40 جريحا"، لافتا إلى أن "العدد قابل للارتفاع".

 

وأضاف المصدر أن "عشرات المتظاهرين توجهوا إلى مبنى قيادة شرطة واسط".

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