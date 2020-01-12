بعد قرار وقف إطلاق النار.. طرابلس على أعتاب التحرير والتطهير

تصدر هاشتاج طرابلس مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد قرار وقف إطلاق النار بين الجيش الجيش الوطنى الليبي ومليشيات فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

وأكد مغردون، أن مليشيات فايز السراج قامت بخرق الهدنة التى اعلنها الجيش الوطنى، ما أدى إلي وقوع اشتباكات عنيفة بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار في طرابلس ومحور صلاح الدين جنوب العاصمة.

ولفت أخرون أن المشير خليفة حفتر قبل وقف اطلاق النار أثناء معركة درنه وبنى غازى ونجح فى تحريرهم، واليوم اعلن وقف إطلاق النار فى طرابلس وسوف يتمكن من تحريرها من مليشيات فايز السراج

وحكومة الوفاق الوطنى الليبي التى تريد منح الأراضي الليبية إلى تركيا من أجل بقائهم والسيطرة على موارد الشعب الليبي.

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وطالب مغردون أخرون، بضرورة تدخل الشعوب العربية لإنقاذ ليبيا، وحقن دماء شعبها على يد مليشيات أردوغان وفايز السراج، مؤكدين على أهمية إتخاذ قرارات صارمه وشجاعة لمعاقبة قطر وتركيا التى تسعي فى الأرض فسادًا وتريد تدمير البلاد العربية لتحقيق مصالحها وتمددها فى المنطقة.

وشدد البعض على ضرورة مساندة القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر حتى

يعلم المجتمع الدولي أنه لا يوجد مكان للإرهاب في، لافتين إلي أن الشعب الليبي لا يريد أن تتحول أراضيه إلى سوريا، قائلين:" ليبيا لن تخضع لتركيا وتنظيم الاخوان، وأن نهاية أحلام تركيا والاخوان ستكون فى طرابلس".

وكان الجيش الليبي قد أعلن وقف إطلاق النار في كافة محاور القتال فى المنطقة الغربية ابتدءً من ليلة أمس السبت، مؤكدًا إن الطرف الآخر سيلتزم بإعلان وقف إطلاق النار وأن أى خرق لوقف إطلاق النار سيقابل بكل قوة وحزم.

ويرجم تفاقم الأزمة وتصاعد الأحداث في ليبيا إلي السابع والعشرين من نوفمبر 2019، بعد أن وقع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى مع تركيا اتفاقية تهدف إلي التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية.