جونسون يصل مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس

وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إلى العاصمة العُمانية مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، ولقاء خلفه السلطان هيثم بن طارق، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة البريطانية "وصل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى مسقط صباح اليوم لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد".

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وأوضح البيان قائلا إن "جونسون سيحضر مراسم العزاء في قصر العلم السلطاني رفقة أمير ويلز ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش".

وأشار إلى أنه من المقرر أن "يلتقي رئيس الحكومة، السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد وكبار المسؤولين في حكومة السلطنة".