وزير خارجية بريطانيا يُهنئ رئيسة تايوان على فوزها بفترة ولاية ثانية

هنَّأ وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، رئيسة تايوان الحالية، تساي إينج وين، على فوزها بفترة ولاية ثانية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال راب، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية: "أقدم تهانينا الحارة لشعب تايوان على حسن سير تلك الانتخابات،

ولتساي إينج وين وحزبها على إعادة انتخابها".



حصدت تساي حوالي 57% من الأصوات، لتفوز بفترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات، كما حقق حزبها الديمقراطي التقدمي أغلبية في البرلمان.