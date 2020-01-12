الاتحاد الأوربي يدعو لوقف التصعيد بعد احتجاز طهران للسفير البريطاني

انتقد المفوض الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إيران، وذلك بعد احتجازها السفير البريطاني في طهران لفترة قصيرة، داعيًا إلى "وقف التصعيد"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

قال جوزيب بوريل، "نشعر بقلق شديد بشأن الاحتجاز المؤقت لسفير المملكة المتحدة في إيران".

وتابع "الاحترام الكامل لاتفاقية فيينا أمر ضروري. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد ومساحة للدبلوماسية".

أطلقت قوات الأمن الإيرانية، أمس، سراح السفير البريطاني، بعد احتجازه لساعات بتهمة "تحريض طلبة تظاهروا دون أذن من السلطات أمام جامعة أمير كبير" في العاصمة طهران.

وذكرت وكالة "تسنيم" أنه "تم إطلاق سراح السفير البريطاني راب مك اير بوساطة وزارة

الخارجية الإيرانية، ولكن الوزارة تعهدت بإحضاره إلى مقرها يوم غد وتوجيه احتجاج شديد اللهجة له وتنبيهه على عدم القيام بمثل هذه التصرفات مرة أخرى".

وذكرت الوكالة إنه: "تم إلقاء القبض على السفير البريطاني وهو يحرض المحتجين الذين خرجوا دون أذن من السلطات أمام جامعة أمير كبير لإطلاق شعارات ضد النظام ويقوم بتصوير مقاطع فيديوهات وصور دون أخذ تصريح من السلطات الرسمية".

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وقال وزير خارجية بريطانيا، دومينك راب، إن احتجاز السفير دون أساس أو

تفسير يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني "اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف: "الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة. بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا".

وخرج مئات المتظاهرين، مساء السبت، إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران، رافعين شعارات ضد سلطات البلاد بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا، بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ "خطأ بشري".

فرقت الشرطة الإيرانية المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد أن أطلقوا شعارات معادية للحرس الثوري الإيراني وقيادة البلاد، بما في ذلك للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.