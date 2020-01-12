اخبار العالم

عبدالمهدي يأمر بالتحقيق في استهداف المتظاهرين وسط العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق، عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحقيق باستهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء الواقعة وسط البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


 ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، مشيرة إلى أن

هذا يأتي عقب إصابة 3 أشخاص بجروح في اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى مجلس محافظة كربلاء في وسط العراق.


 من جانبه، قال المتحدث باسم

القائد العام اللواء عبدالكريم خلف إن "مجموعة إجرامية في كربلاء تستهدف المتظاهرين، مما تسبب بسقوط 3 جرحى".


 يذكر أن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء متفرقة من العراق أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصًا، غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح متفاوتة.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمهدي يأمر بالتحقيق في استهداف المتظاهرين وسط العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا