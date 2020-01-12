عبدالمهدي يأمر بالتحقيق في استهداف المتظاهرين وسط العراق

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق، عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحقيق باستهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء الواقعة وسط البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
هذا يأتي عقب إصابة 3 أشخاص بجروح في اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى مجلس محافظة كربلاء في وسط العراق.
ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، مشيرة إلى أن
القائد العام اللواء عبدالكريم خلف إن "مجموعة إجرامية في كربلاء تستهدف المتظاهرين، مما تسبب بسقوط 3 جرحى".
من جانبه، قال المتحدث باسم
يذكر أن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء متفرقة من العراق أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصًا، غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح متفاوتة.
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