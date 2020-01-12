علاوي: لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها

قال رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إياد علاوي، اليوم الأحد، عقب تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي، لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأشار علاوي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أوضحت استقالتي للبرلمان وأعلنتها للرأي

العام بصراحة، لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها.

وأضاف علاوي "لم أرشح نفسي سابقا للمنصب، أجمع الأخوة في مجلس الحكم على ترشيحي ولن أرشح نفسي له اليوم، الأمر متروك

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لإرادة الشعب وليس لرغبات الطامعين أو التدخلات الأجنبية والطائفية".

أعلن زعيم ائتلاف "الوطنية" في العراق، إياد علاوي، يوم الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.

يُذكر أن علاوي، شغل منصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة، بين يونيو 2004، وأبريل 2005، بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ثم شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بين سبتمبر 2014 وأغسطس 2015.