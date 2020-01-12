قال رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إياد علاوي، اليوم الأحد، عقب تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي، لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأشار علاوي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أوضحت استقالتي للبرلمان وأعلنتها للرأيالعام بصراحة، لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها.
وأضاف علاوي "لم أرشح نفسي سابقا للمنصب، أجمع الأخوة في مجلس الحكم على ترشيحي ولن أرشح نفسي له اليوم، الأمر متروك
أعلن زعيم ائتلاف "الوطنية" في العراق، إياد علاوي، يوم الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.
يُذكر أن علاوي، شغل منصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة، بين يونيو 2004، وأبريل 2005، بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ثم شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بين سبتمبر 2014 وأغسطس 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.