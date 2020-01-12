أيرلندا: الاتحاد الأوروبي لن يهرع إلى مفاوضات ما بعد "بريكست"

قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي لن يهرع لإجراء مفاوضات مع بريطانيا لتسوية علاقتهما في مرحلة ما بعد خروجها منه.
وقال الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع ذلك على أساس الحصول على أفضل اتفاق ممكن، اتفاق منصف ومتوازن لضمان أن تتمكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من التعامل كأصدقاء في المستقبل، لكن الاتحاد الأوروبي لن يتعجل في ذلك".
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