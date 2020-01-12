الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على صيادي غزة

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار صباح اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين شمال غرب قطاع غزة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، أن الزوارق الحربية أطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين خلال عملهم في بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وفي وقت متزامن أطلقت الأبراج العسكرية الإسرائيلية النار وقنابل الغاز صوب حقول المزارعين في بورة أبو سمرة شمال غرب بيت لاهيا ما أجبر المزارعين على ترك حقولهم.
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فيما ذكر موقع اليوم، أن سلطات الاحتلال استأنفت ضخ الغاز إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
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