مقتل قيادي من "طالبان" في غارة بأفغانستان

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، أن قيادياً من حركة طالبان قُتل في غارة جوية بإقليم قندوز شمال أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم، عن الوزارة قولها في بيان إن القيادي مواطن من باكستان، وتم استهدافه بينما كان يقود سيارته في منطقة بإقليم قندوز.

ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل. ولم تعلق طالبان بعد على الغارة الجوية.