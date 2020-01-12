انفجار هائل سُمِع على بعد 15 كيلومترا.. 8 قتلى في “كارثة مصنع الكيماويات”في الهند

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يناير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يناير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

قتل 8 أشخاص على الأقل، في انفجار ضخم هز مصنعا للكيماويات في منطقة بويسار بولاية ماهاراشترا غربي الهند، مساء السبت.

وقال موقع “إينديا توداي” إن الحادث وقع في مصنع “أنك فارما”، الواقع في قرية كولواد التي تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مدينة مومباي.

ووقع الانفجار أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية في حدود الساعة السابعة مساء، فيما قال شهود عيان إن الانفجار كان “هائلا”، لدرجة أنه سمع على بعد 15 كيلومترا.

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وذكر المصدر أن نوافذ بعض المنازل، القريبة من محيط الحادث، تهشمت بفعل قوة الانفجار.

وكشف مسؤولون محليون أن 8 أشخاص قتلوا، مشيرين إلى أنه جرى إخراج عدد من المصابين من تحت الأنقاض.

وجرى استدعاء فريق “الاستجابة الوطنية للكوارث” للقيام بعمليات الإنقاذ، فيما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يراقب عملية الإغاثة بنفسه.