كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الأرمنية: إلغاء رحلة جوية إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت الخطوط الجوية الأرمنية، اليوم الأحد، الرحلة رقم AMW111/112 التي كان من المقرر أن تنطلق في الساعة الـ15:00 بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد، من يريفان إلى طهران لتعود في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة الأرمنية، تم إلغاؤها لدواع أمنية.

وأدخلت الخطوط الجوية الأرمنية، تعديلات في جدول رحلاتها من وإلى إيران، على خلفية كارثة إسقاط طائرة "بوينغ" الأوكرانية قرب طهران.

واعتذرت الجوية الأرمنية، للمسافرين على هذه الرحلة الذين نسف هذا الإجراء خططهم، وأوضحت أن إلغاء الرحلة يأتي حرصا على سلامتهم، داعية إياهم إلى اللجوء إلى الشركة لتبديل تذاكرهم.

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ويذكر أن Armenia Airways شركة الطيران الأرمنية الوحيدة التي تنفذ رحلات على أساس منتظم إلى طهران من العاصمة الأرمنية يريفان.

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، أكد متحدث باسم الشركة لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الشركة تسير حاليا أربع رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الإيرانية، غير أن عدد هذه الرحلات يرتفع مع زيادة الطلب، لاسيما في الربيع بالتزامن مع احتفال عيد نوروز في إيران، ليبلغ رحلة أو حتى رحلتين يوميا.

وقد اعترفت إيران، بإسقاطها بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" بحجة تحليقها فوق موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام خميني في طهران، الأربعاء الماضي، ما أودى بأرواح 176 شخصا كانوا على متنها، دون وجود ناجين، وذلك على خلفية تصعيد التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.