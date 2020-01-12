كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا:عودة الهدوء لصبراتة والزاوية بعد طرد مليشيات السراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المناطق المحررة في ليبيا، حالة من الهدوء والاستقرار وذلك بعد طرد مليشيات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وعاد الأمن إلى مدينتي صبراته والزاوية وذلك بعد أن نجح الجيش الليبي في التصدي لمليشيات فايز السراج.

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وتستعد أجهزة الأمن الليبية، لصد أي محاولات تسلل من قبل المليشيات الهاربة من معارك طرابلس إن حاولت دخول المدينة، ووفقا "العين الإخبارية".

وتراقب أجهزة الأمن، محاولات تسلل الإرهابيين وتحركاتهم المشبوهة قد تحدث حال وقوع خلل أمني أو غياب القانون، لذلك لن نسمح لها بدخول المدينة.