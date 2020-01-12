كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة السلطان قابوس.. زعماء العالم يسافرون إلى عمان لمقابلة السلطان الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر قادة العالم اليوم الأحد إلى عُمان لمقابلة السلطان الجديد، الذي عُين قبل يوم واحد من وفاة حاكم البلاد السلطان قابوس بن سعيد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمير تشارلز من بين الذين وصلوا إلى مسقط للقاء حاكم عمان الجديد، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

ومن بين القادة الآخرين أمير الكويت الحاكم، الشيخ صباح الأحمد الصباح. ووصل صاحب السعادة قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى عُمان لتقديم تعازيه في وفاة المغفور له حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

في بيان أصدره المكتب الوطني للملكية الصناعية "استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن آل سعيد في قصر العلم، فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ".

وبعث جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا برقية تعزية إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

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وقال العون في بيان: "تلقى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد رسالة تعزية من جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في وفاة السلطان قابوس بن سعيد."

وكان السلطان هيثم وزيرًا للثقافة العمانية قبل تعيينه خلفًا للسلطان قابوس، أطول ملوك الحكم في الشرق الأوسط والذي أعلن عن وفاته يوم السبت. توفي عن عمر يناهز 79 عامًا بعد سنوات من المرض.

وتعهد السلطان هيثم البالغ 66 عامًا، بأن يحذو حذو السلطان قابوس في تعزيز السلام والحوار في الشرق الأوسط.

وعملت عمان كمحاور بين إيران والولايات المتحدة، والتي تواجه مستوى من التوترات غير المسبوقة. سافر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مسقط يوم الأحد للقاء السلطان هيثم.