كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة بهونج كونج تسعى للحصول على دعم دولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر أكثر من ألف شخص مسيرة في هونج كونج، اليوم الأحد، لحث الناس والحكومات في الخارج على دعم الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة ومعارضة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

أدلى ممثلو الجماعات الناشطة المتحالفة من كندا وأوروبا وتايوان بتصريحات، وقادوا هتافات الحاضرين "الكفاح من أجل الحرية! ادعموا هونج كونج!

كما احتفل المتحدثون بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت في تايوان والتي شهدت فوز تساي إنغ ون من الحزب الديمقراطي التقدمي لولاية ثانية.

أدت أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ، وهي إقليم صيني يتمتع بحكم شبه ذاتي، إلى عودة الكثيرين في تايوان إلى التناقض بين الجزيرة التي يحكمها ديمقراطيًا والبر الرئيسي للصين.

أُعيدت هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997. في إطار "دولة واحدة ونظامان"، تتمتع المدينة بحقوق ديمقراطية أكبر من تلك الموجودة في البر الرئيسي، لكن يقول المحتجين إن هذه الحريات تتلاشي بشكل مطرد في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ.

