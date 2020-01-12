كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة بهونج كونج تسعى للحصول على دعم دولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدلى ممثلو الجماعات الناشطة المتحالفة من كندا وأوروبا وتايوان بتصريحات، وقادوا هتافات الحاضرين "الكفاح من أجل الحرية! ادعموا هونج كونج!
كما احتفل المتحدثون بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت في تايوان والتي شهدت فوز تساي إنغ ون من الحزب الديمقراطي التقدمي لولاية ثانية.
أدت أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ، وهي إقليم صيني يتمتع بحكم شبه ذاتي، إلى عودة الكثيرين في تايوان إلى التناقض بين الجزيرة التي يحكمها ديمقراطيًا والبر الرئيسي للصين.
أُعيدت هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997. في إطار "دولة واحدة ونظامان"، تتمتع المدينة بحقوق ديمقراطية أكبر من تلك الموجودة في البر الرئيسي، لكن يقول المحتجين إن هذه الحريات تتلاشي بشكل مطرد في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ.