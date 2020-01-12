كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة قابوس بن سعيد.. الأمير تشارلز يتوجه إلى سلطنة عمان لحضور أول أيام الحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الأمير تشارلز إلى عمان لحضور الأيام الثلاثة الأولى من الحداد على السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد قبل العودة في الوقت المناسب لحضور قمة الأمير هاري ساندرينجهام.

وأعنت عمان، وفاة السلطان قابوس بن سعيد حكم البلد الشرق أوسطي لمدة 50 عامًا، عن عمر يناهز 79 عامًا، متأثرًا بسرطان القولون.

وقام أمير ويلز، الذي قابل السلطان في مناسبات عديدة، بالطيران في حفل تعزية في قصر العلم، إلى جانب رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي توجه أيضًا إلى البلاد.

ومن المتوقع أن يعود تشارلز في الوقت المناسب لحضور قمة أزمة المخاطر العالية في ساندرينجهام يوم الاثنين.

كما أشادت الملكة بالسلطان، وقالت في بيان لها 'لقد شعرت بحزن عميق لسماع وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد.

وكان إخلاصه لسلطنة عمان وتطورها ورعاية شعبه مصدر إلهام، مضيفةً "سيتم تذكره لقيادته الحكيمة والتزامه بالسلام والتفاهم بين الأمم وبين الأديان.

وأوضحت أيضًا، لقد كان صديقًا جيدًا لعائلتي، والمملكة المتحدة، ونحن ممتنون لكل ما فعله لتعزيز روابط الصداقة بين بلدينا.

وأضافت "لا تزال زيارتي الرسمية إلى سلطنة عمان في عام 2010 بمثابة ذاكرة عزيزة".

وصل السيد جونسون إلى العاصمة مسقط، وسيحضره إلى جانب أمير ويلز ووزير الدفاع بن والاس ورئيس أركان الدفاع، الجنرال السير نيك كارتر، خلال الحفل.

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وأعلن داونينج ستريت أن رئيس الوزراء سيلتقي بالسلطان الجديد - سلطان هيثم بن طارق آل سعيد - وغيره من كبار أعضاء الحكومة العمانية.

وتأتي وفاة السلطان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في مطار بغداد الأسبوع الماضي.

سيخلف السلطان ابن عمه، ووزير الثقافة العماني هيثم بن طارق، الذي أدى اليمين الدستورية كقائد جديد في المجلس الملكي للأسرة في مسقط أمس.

وأكدت الحكومة أن "هيثم بن طارق أدى اليمين الدستورية كسلطان جديد للبلاد، بعد اجتماع للعائلة الذي قُرر تعيين الشخص الذي اختاره السلطان".

لم يكن السلطان قابوس، الزعيم الأطول في العالم العربي الحديث، متزوجًا وليس لديه أطفال، ولم يترك أي وريث ظاهر.

ووفقًا للدستور العماني، كان أمام العائلة المالكة ثلاثة أيام لتحديد الخلف، وإذا لم يوافقوا على ذلك، فإن الشخص الذي اختاره قابوس في خطاب موجه إلى العائلة سيكون الخلف.

وتوقع معظم الخبراء أن يتجه العرش إلى أسد بن طارق، ابن عم آخر، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء للعلاقات الدولية وشؤون التعاون في عام 2017 فيما اعتبر رسالة دعم واضحة.

وفي أول خطاب له بعد أن أدى اليمين الدستورية في المجلس الملكي للأسرة في مسقط اليوم، تعهد هيثم بن طارق باتباع سياسة عدم التدخل الخارجية التي اتبعها السلطان قابوس بن عبد العزيز والتي جعلت من المملكة وسيطًا إقليميًا مهمًا.

كما أعرب عن دعمه "لسياسة بلدنا الخارجية المتمثلة في العيش السلمي بين الأمم والشعوب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واحترام" سيادة الدول والتعاون الدولي". حسبما ذكر "ستار ستاريبس".