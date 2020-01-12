كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة قابوس بن سعيد.. رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى سلطنة عمان لتقديم التعازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل بوريس جونسون، إلى مسقط صباح اليوم الأحد، لتقديم تعازيه بعد وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد المعظم.

وسيحضر رئيس الوزراء حفل تعزية في قصر العلم، إلى جانب أمير ويلز، ووزير الدفاع، ورئيس أركان الدفاع.

وتوفي السلطان يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا بعد معركة استمرت خمس سنوات مع سرطان القولون بعد خمسة عقود من الحكم.

وأطيح بأبيه في انقلاب عام 1970 وعاش ليصبح القائد الأطول خدمة في الشرق الأوسط.

وقد وصفه جونسون، الذي التقى مع سوتلان قابوس بن سعيد آل سعيد وزيرًا للخارجية في ديسمبر 2017، بأنه "قائد حكيم ومحترم بشكل استثنائي وسيُفتقد إلى حد كبير".

وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء السلطان الجديد - صاحب السمو الملكي هيثم هيثم بن طارق آل سعيد - وغيره من كبار المسؤولين في حكومة عُمان.

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كما سافر الملك ويليم ألكساندر ملك هولندا، وأمير ويلز إلى عُمان لتقديم تعازيهما بوفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. ويرافق الملك ويليم ألكسندر ستيف بلوك، وزير الخارجية.

وسيكون هناك ثلاثة أيام كاملة من التعازي في قصر العلم في مسقط. كما سيلتقون بالسلطان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، ابن عم السلطان الراحل.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن "صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، استقبل المشيعين من أعضاء العائلة المالكة، أصحاب السعادة الوزراء، المستشارين، وقادة مختلف القطاعات، وأعضاء مجلس الشورى.

كما استقبل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وشيوخ المجتمع وكبار المسؤولين في الدولة، والذي ضم مواطنين ومدنيين وعسكريين".

وتم بالفعل دفن السلطان قابوس في مقبرة العائلة المالكة، وأقيم جنازة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وحضره أصحاب السمو، وأفراد من العائلة المالكة، والقادة العسكريين، وأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى. وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد السلطان قابوس الكبير، حيث كانت جثة السلطان ملفوفة بالعلم الوطني". حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.