كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تكشف سبب احتجاز السفير البريطاني في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت السلطات الإيرانية، السفير البريطاني في طهران روبرت ماكيير، لساعات مساء أمس السبت.

وكشفت إيران، أن احتجاز السفير البريطاني روبرت ماكيير، في طهران جاء على خلفية حضوره تجمعا وصفته بأنه "غير قانوني" أمام جامعة (أمير كبير).

ومن جانبها قالت قوى الأمن الداخلي الإيرانية، إن الدبلوماسي البريطاني "تستر" في صفة "شخص أجنبي".

وبرر السفير البريطاني، حضوره في هذا التجمع الذي أُطلقت فيه شعارات مناهضة لإيران للإعراب عن تعاطفه مع ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

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وكانت إيران قد أطلقت سراح السفير البريطاني بعد التعرف عليه، بتنسيق ومتابعة من وزارة الخارجية الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اعتبر، أن اعتقال طهران سفير بلاده يعد "انتهاكا للقانون الدولي".

وقال راب، في بيان، إن "الحكومة الإيرانية في مفترق طرق، يمكنها أن تتجه نحو العزلة أو أن تتخذ خطوات نحو عدم التصعيد".

ونظم عدد كبير من الطلاب الإيرانيين مظاهرة - أمس - أمام جامعة "أمير كبير" بطهران؛ احتجاجا على إسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، بينهم إيرانيون.