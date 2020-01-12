أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || الخطوط الجوية الأرمينية تلغي رحلتها إلى طهران

انضمت الخطوط الجوية الأرمنية إلى صفوف شركات الطيران التي أوقفت الرحلات الجوية إلى إيران في أعقاب إسقاط الجيش الإيراني الخاطئ لطائرة ركاب تابعة لأوكرانيا، معلنة أنها ألغت الرحلة من العاصمة الأرمنية يريفان إلى العاصمة الإيرانية طهران على، اليوم الأحد. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع على الآف المحتجين

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الإيرانية الغاز المسيل للدموع على الآلاف من الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في وقت متأخر من يوم السبت في العاصمة وغيرها من المدن، وهتف الكثير منهم "الموت للديكتاتور"، مما أثار غضبهم على المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي. أخبار عالمية عاجلة اليوم || أحزاب تونسية تتجه لسحب الثقة من الغنوشي

دعا الحزب الدستوري الحر في تونس، أمس السبت، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد زيارة غير معلنة إلى تركيا

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