كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير بريطانيا لدى إيران يكشف حقيقة مشاركته في الاحتجاجات في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى سفير المملكة المتحدة في إيران روب ماكاير، المشاركة في المظاهرات وتنظيمها في طهران والتي يُزعم أنها دعت إلى محاكمة المسؤولين عن الخطأ القاتل الذي أدى إلى إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية في العاصمة الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، نشر المبعوث تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها، إنه لم يشارك في الاحتجاج، لكنه جاء لتكريم أولئك الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

وفي تغريدة منفصلة، كتب، أنه تم القبض عليه بعد نصف ساعة من مغادرته الوقفة الاحتجاجية، مضيفًا، أن اعتقال الدبلوماسيين يعد خرقًا للقانون.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قد أدان سابقًا اعتقال المبعوث ، ووصفه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

في يوم السبت، اعترفت إيران بأن طائرة بوينج 737 الأوكرانية قد أسقطها جيشها عن غير قصد، وتحملت المسؤولية الكاملة عن الحادث وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا وجميع الدول المعنية.

طبقًا لقائد قوة الفضاء الجوية في الحرس الثوري الإسلامي، أمير علي حجي زاده، فإن الجيش الإيراني أخطأ في فهمه للطائرة بسبب صاروخ كروز وأسقطها بطريق الخطأ.

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وكانت إيران قد أصرت من قبل على أن الحادث الذي أودى بحياة جميع الأشخاص البالغ عددهم 176 كانوا على متنها قد حدث بسبب خطأ فني.

وقد نقلت محطة "إيران إنترناشونال"، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية حذرت مجموعة من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الإيرانيين، بأن عليهم الامتناع عن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران إذا كانوا يريدون تسلم جثث أبنائهم.

واعترفت السلطات الإيرانية، أمس السبت، بإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بالخطأ بعد إقلاعها من مطار الخميني في طرهان، معتبرة ذلك "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

وكانت إيران قد أعلنت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تغريدة على "تويتر": "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصاً بريئاً"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة لتحديد" المسؤولين "وإحالتهم على القضاء".

وقدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "اعتذار" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانيّة بأن الطائرة أُسقِطت خطأ.