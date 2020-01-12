كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة تايوان تجتمع مع السفير الأمريكي بعد فوزها في الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، اليوم الأحد، بعد انتصارها الساحق في الانتخابات، مع السفير الأمريكي بحكم الواقع في تايبيه، حيث حذرت الصين من ضرورة التزام الدول بالاعتراف بأن بكين التي يحكمها الشيوعيون هي الحكومة الشرعية لـ "صين واحدة"، بما في ذلك تايوان، وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

هنأ ويليام برنت كريستنسن، وهو دبلوماسي أمريكي ومدير المعهد الأمريكي في تايوان، تساي على فوزها وشكرته على دعمه.

وقالت تساي، وفقا لسجل الملاحظات من الجانب الأمريكي، " نمت الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بالفعل من شراكة ثنائية إلى شراكة عالمية. في المستقبل، سنواصل البناء على الأساس الذي أنشأناه على مدى السنوات الثلاث الماضية لتعزيز تعاوننا في القضايا العالمية."

تعتبر الصين تايوان، المتمتعة بالحكم الذاتي، جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصال رسمي مع الولايات المتحدة كتدخل في شؤونها الداخلية. ليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة قانونًا بضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات.

سعت تساي إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عن الضغط من الصين، وقامت إدارة ترامب بالمثل.

منذ انفصالها عن الصين خلال الحرب الأهلية في عام 1949، طورت تايوان هويتها الخاصة ولكنها لم تعلن مطلقًا الاستقلال الرسمي. لا تزال بكين تطالب بالسيادة على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتهدد باستخدام القوة للسيطرة إذا لزم الأمر.

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في خطاب النصر الذي حققته بعد اعتراف منافسها هان كو يو من الحزب القومي بالهزيمة، حثت تساي الصين على استئناف المحادثات مع تايوان دون شروط مسبقة مع تحذيرها من التهديد باستخدام القوة.

وقالت تساي "اليوم أريد أن أذكر سلطات بكين مرة أخرى بأن السلام والمساواة والديمقراطية والحوار هي مفاتيح الاستقرار. أريد لسلطات بكين أن تعرف أن تايوان الديمقراطية وحكومتنا المنتخبة ديمقراطيًا لن تتنازل أبدًا عن التهديدات ".

يعد انتصار تساي بمثابة انتكاسة للرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت تتصارع فيه بكين مع تباطؤ اقتصادي طويل الأمد، ومظاهرات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ.

بعد إعلان نتائج الانتخابات في وقت متأخر من يوم السبت، قال ما شياو قانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، إن الصين ترغب في العمل مع الشعب التايواني لدفع "إعادة التوحيد السلمي للبلاد".

لكنه حذر من أن الصين ستحمي بحزم وحدة أراضيها وتعارض أي تحركات انفصالية واستقلال تايوان، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية "نأمل ونعتقد أن المجتمع الدولي سيواصل التمسك بمبدأ الصين الواحدة، وأن يفهم ويدعم القضية العادلة للشعب الصيني لمعارضة الأنشطة الانفصالية من أجل" استقلال تايوان" وتحقيق إعادة التوحيد الوطني".