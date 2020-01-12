كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على الآف المحتجين في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الإيرانية الغاز المسيل للدموع على الآلاف من الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في وقت متأخر من يوم السبت في العاصمة وغيرها من المدن، وهتف الكثير منهم "الموت للديكتاتور"، مما أثار غضبهم على المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال سكان طهران، إن الشرطة الإيرانية كثفت وجودها في العاصمة، صباح اليوم الأحد.

وحسب الوكالة، ضاعف المتظاهرون والصحف الإيرانية الضغط على قيادة البلاد وصعدت شرطة مكافحة الشغب من وجودها في طهران، اليوم الأحد، بعد أن أقر الجيش الإيراني بأنه أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية.

تم نقل صور وتقارير الاحتجاجات من قبل وكالات الأنباء التابعة للدولة، إلى جانب مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت صحيفة "اعتماد" اليومية الإيرانية المعتدلة، اليوم الأحد: "اعتذر واستقيل"، قائلة إن "مطلب الناس كان عزل المسؤولين عن سوء إدارة أزمة الطائرة".

قُتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصًا ، كثير منهم إيرانيين يحملون جنسية مزدوجة.

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اندلعت الاحتجاجات بعد اعتراف يوم السبت بأن الجيش أسقط بطريق الخطأ طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد دقائق من إقلاعها يوم الأربعاء، عندما كانت القوات الإيرانية في حالة تأهب للانتقام من الولايات المتحدة بعد الضربات الانتقامية.

وطوال أيام، كان المسؤولون الإيرانيون قد نفوا بشدة أن يكونوا السبب وراء ذلك، حتى مع وجود كندا التي كانت تحمل 57 مواطناً على متن الطائرة، وقالت الولايات المتحدة إن معلوماتهم تشير إلى أن صاروخًا إيرانيًا هو المسؤول، وإن كان من المحتمل أن يتم إطلاقه عن طريق الخطأ.

قال الرئيس الإيراني، إنه كان "خطأ كارثيًا" واعتذر. لكن أحد كبار قادة الحرس الثوري زاد من غضب الرأي العام بشأن التأخير في القبول، عندما قال، إنه أبلغ السلطات أن صاروخًا أصاب الطائرة في يوم تحطمها.

وكتبت صحيفة أخرى، معتدلة، في مقال افتتاحي: "يجب إقالة أولئك الذين أرجأوا نشر السبب وراء تحطم الطائرة وهز ثقة الناس في المؤسسة أو يجب أن يستقيلوا".

تزيد الهجمات والاحتجاجات الصحفية من التحديات التي تواجه المؤسسة، والتي واجهت في نوفمبر أكثر الاضطرابات دموية في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

مع انتشار الاحتجاجات يوم السبت في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك المدن الكبرى مثل شيراز وأصفهان وحامدان وأوروميه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر: "نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، ونلهم شجاعتكم".