كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: يمكننا العمل مع البلدان العربية لنزع فتيل التوتر في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الخارجية في طوكيو لصحيفة عرب نيوز، إن اليابان على نفس مثل السعودية ، والإمارات، وسلطنة عمان، تريد تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وأضاف "أعتقد أن هذا هو الوقت الذي قد يكون من المفيد لليابان أن تقارن فيه الملاحظات مع الدول المشابهة لها، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، هي من بين البلدان الهامة التي نود تبادل المعلومات، والآراء معها حول الوضع الراهن."

وتحدث أوتاكا في مقابلة مع أراب نيوز عندما وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الرياض للقيام بجولة في الشرق الأوسط.

وأوضح أوتاكا أن جولة عمان ستستمر كما هو مخطط لها رغم وفاة السلطان قابوس يوم الجمعة.

ونوه على أن اليابان ترى دورًا في المساعدة على تحقيق الرؤية السعودية 2030، قائلًا، هناك الكثير الذي يمكننا القيام به". مضيفًا "أنا متأكد من أن هذا سيكون أحد الموضوعات المهمة لرئيس وزرائنا".

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والعلاقة بين رئيس الوزراء آبي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت "وثيقة للغاية". إنه يقترب أكثر فأكثر. من خلال هذه الزيارة هذه المرة، نأمل أن نتمكن من رفع مستوى التقارب بين الزعيمين. "

وفي مقابلة واسعة النطاق، ناقش أوتاكا خطط اليابان لإرسال سفن بحرية إلى الخليج، ومأساة طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها صاروخ إيراني.

وأضاف أوتاكا إن نشر الأصول البحرية اليابانية "يحتاج إلى فهم صحيح، سيكون هذا لجمع المعلومات، لدور الدفاع عن النفس الياباني في المنطقة في المستقبل. لذلك، هذا بحد ذاته لا يشكل بشكل مباشر ما يمكن أن تسميه أنشطة المراقبة في المنطقة".

وقال أوتاكا إن إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، والتي اعترفت بها إيران يوم السبت بعد ثلاثة أيام من إنكارها، كان "وضعًا محزنًا للغاية.

وأضاف: "نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لكننا أيضًا على اتصال وثيق بإي، وهذا يتيح لنا لعب دور دبلوماسي، وأعتقد أن هذا سيستمر".