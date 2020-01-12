كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الأرمينية تلغي رحلتها إلى طهران لأسباب أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الخطوط الجوية الأرمنية إلى صفوف شركات الطيران التي أوقفت الرحلات الجوية إلى إيران في أعقاب إسقاط الجيش الإيراني الخاطئ لطائرة ركاب تابعة لأوكرانيا، معلنة أنها ألغت الرحلة من العاصمة الأرمنية يريفان إلى العاصمة الإيرانية طهران على، اليوم الأحد.

ووفقًا للبيان، يمكن للمسافرين إعادة جدولة رحلتهم إلى تاريخ مختلف. يحتوي موقع الشركة الإلكتروني حاليًا على زر حجز رحلة طيران متجه إلى طهران، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

بدأت شركات الطيران من جميع أنحاء العالم في وقف الرحلات الجوية إلى إيران منذ يوم الخميس؛ تتضمن قائمتهم حاليًا، على سبيل المثال لا الحصر، لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية النمساوية، والخطوط الجوية الفرنسية KLM، والخطوط الجوية الفيتنامية، وخطوط كانتاس الجوية أستراليا المحدودة، والخطوط الجوية السنغافورية، وشركة طيران كندا.

تحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 بالقرب من مطار الإمام الخميني في طهران بعد دقائق من إقلاعها يوم الأربعاء. قتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

في يوم السبت، اعترف الجيش الإيراني بإسقاط طائرة بوينج 737 الأوكرانية عن غير قصد، بعد الخلط بينه وبين صاروخ كروز معاد تحسبا لضربة انتقامية من الولايات المتحدة.

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نقلت محطة "إيران إنترناشونال"، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية حذرت مجموعة من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الإيرانيين، بأن عليهم الامتناع عن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران إذا كانوا يريدون تسلم جثث أبنائهم.

واعترفت السلطات الإيرانية، أمس السبت، بإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بالخطأ بعد إقلاعها من مطار الخميني في طرهان، معتبرة ذلك "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

وكانت إيران قد أعلنت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تغريدة على "تويتر": "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصاً بريئاً"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة لتحديد" المسؤولين "وإحالتهم على القضاء".

وقدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "اعتذار" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانيّة بأن الطائرة أُسقِطت خطأ.