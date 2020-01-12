سلطات البيضاء تلزم أصحاب المطاعم والمقاهي بإغلاق محلاتهم قبل منتصف الليل..والمهنيون: إنه العبث!

خلف القرار، الذي اتخذته السلطات المحلية بمقاطعة أنفا بالدارالبيضاء، بإغلاق المقاهي، قبل منتصف الليل، غضبا وسط أرباب المقاهي، ومطاعم المدينة.

وفي هذا السياق، عبر محمد عبد الفضل، نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في المغرب، في حديثه مع “اليوم24″، عن رفضه القرار، الذي اتخذته السلطات، قبل أيام، واصفا إياه بـ”غير المنطقي، والعبثي”، مبرزا أنه خلف صدمة في صفوف أرباب المقاهي.

وأضاف محمد عبد الفضل أن الجهات المعنية، حسب ما تم تداوله، اتخذت قرار إغلاق المقاهي في مقاطعة أنفا قبل منتصف الليل، بعد توصلها بعدة شكايات من سكان هذه المنطقة، حيث أكدوا أن هذه الفضاءات تحولت إلى مصدر لإقلاق راحتهم بشكل كبير، لأنها تستمر إلى ما يقارب منتصف الليل، ما يتسبب في قلقهم، وإزعاجهم.

واستغرب نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في المغرب، “أن تشكل المقاهي مصدر إزعاج السكان، متسائلا: “من مصدر الإزعاج هنا، هل هم بائعو القهوة والمثلجات، أم الحانات والملاهي الليلية؟

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وتابع محمد عبد الفضل حديثه، وقال: “إذا كانت السلطات تبرر قرارها بكون المقاهي مصدر إزعاج السكان، فما رأيهم فيما يسببه مركب محمد الخامس من إزعاج، أو الحانات، والملاهي الليلية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه يفتخر عند سماعه بشخصية مغربية معروفة شوهدت ليلا في شوارع البيضاء، أو في جميع ربوع المملكة تستهلك مثلجات أو وجبات سريعة في هذا المحل، أو ذاك.

يشار إلى أن السلطة المحلية بمقاطعة أنفا في الدارالبيضاء أشعرت، يوم أول مس الجمعة، أصحاب المقاهي، والمطاعم بـ”حذر التجارة” عند حدود الساعة 11 ليلا، ما أثار استغراب، وغضب المهنيين.