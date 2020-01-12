بعد تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر شابا وهو يسوق سيارته بطريقة متهورة، اعتقلت مصالح الأمن في الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، المعني بالأمر.
وقالت مصادر أمنية لـ”اليوم 24″ اليوم الأحد، إن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بسبب السياقة بطريقة تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر، والإفراط في السرعة.
وأوضحت ذات المصادر، أن الشاب المعني بالأمر، موضوع الفيديو، سيقدم في حالة اعتقال، فور انتهاء إجراءات البحث التمهيدي في قضيته.
وكان فيديو الشاب، قد أثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف تصرفه بـ”المتهور” الذي يعرض سلامة مستعملي الطريق للخطر، وسط دعوات لتدخل أمني لردع هذا التصرف.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يعتقل الشاب صاحب فيديو السياقة الجنونية وهو نائم..كان يسوق بحركات بهلوانية برجليه ورأسه وفوق سكة “الترام”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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