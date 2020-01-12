دلائل تؤكد قرب انهيار نظام إيران

الأحد 12 يناير 2020

تشير جملة التطورات الأخيرة إلى أن النظام الإيراني يعيش مرحلة صعبة قد تنتهي بانهياره.



وعلى الرغم من أن نظام إيران خرج بصعوبة من مأزق الاحتجاجات الشعبية إلا أن ما واجهه بعد ذلك أفقده القدرة على المناورة.

وبات من الواضح أن أيام نظام الملالي بدأت تنتهي بلا رجعة بدعم أوروبي أمريكي للاحتجاجات التي توسعت في إيران.

ولعل بعض الدلائل التي تشير إلى قرب انتهاء النظام الإيراني الأحداث المتوالية بدءاً بالتغريدات لمسؤولين أمريكيين لتظاهرات إيرانية وما تلته من أحداث تمثلت باحتجاز السفير البريطاني بسبب دعمه للاحتجاجات.

ومن ناحية أخرى، بدأ الشعب الإيراني بالثأر عند خامنئي بعد تورط النظام الإيراني في إسقاط طائرة على متنها 82 إيرانياً.

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سقوط النظام الإيراني بات العنوان الأبرز للأحداث التي تتوالى ومنها مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد ومحاولة قتل قياديين آخرين من فيلق القدس في اليمن.

وبحسب خبراء فإن الفصل الأخير من أزمة إيران بدأ بضربات أمريكية موجعة لقوات الحشد الشعبي أعقبها الرد الإيراني بالدفع بقوات الحشد الشعبي لحصار السفارة الأمريكية ببغداد وإشعال النيران في أسوارها الخارجية، وجاء الرد الأمريكي باغتيال سليماني ورفيقه "المهندس" باستخدام طائرة مسيرة.

ويقول مراقبون، إن "العقوبات الاقتصادية" التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حاولت الأخيرة الالتفاف عليها لكن الولايات المتحدة حالت دون محاولات الالتفاف الإيرانية.

ووفقاً لمراقبين، فإن سلسلة الأحداث التي توالت منذ تهديد إيران للملاحة في الخليج كان الرد الأمريكي بمزيد من الانتشار العسكري البحري في منطقة الخليج، وتسليح الدول الحليفة بأسلحة متقدمة وتكثيف التواجد الأمريكي بالقواعد في العراق والكويت وقطر.

وكل ذلك يشير إلى قرب نهاية النظام الإيراني الذي بات يواجه الضربات تلو الأخرى.