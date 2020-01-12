شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى في هجوم مسلح بشمال شرق نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
شن مسلحون ينتمون لتنظيم " داعش " الإرهابي أمس هجومًا على بلدة في محافظة بورنو بشمال شرق نيجيريا، مما تسبب في مقتل خمسة من الميليشيات التي تحرس البلدة.
وأفادت مصادر إعلامية اليوم، أن مقاتلين من تنظيم " داعش " الإرهابي كانوا على متن شاحنات مزودة بأسلحة رشاشة، هاجموا بلدة غاجيرام الواقعة على بعد 80 كلم عن عاصمة الولاية ميدوغوري، مشيرة إلى أنهم استهدفوا صيادين وعناصر كانوا يحرسون البلدة من الهجمات.
وأسفر النزاع المستمر منذ عقد عن مقتل 36 ألف شخص، ونزوح نحو مليونين من منازلهم في شمال شرق نيجيريا، ليمتد العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون، ما نجم عنه تحالف عسكري إقليمي لمواجهة المتمردين.
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