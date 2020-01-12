شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بركاني في الفلبين.. والسلطات ترفع حالة التأهب والان نبدء بالتفاصيل

أطلق بركان يقع جنوب العاصمة الفلبينية رمادا وأبخرة وصلت إلى ارتفاع مئة متر في الهواء اليوم الأحد، مما دفع السلطات لرفع حالة التأهب.

والانفجار البركاني سبقه نشاط تصاعد للأبخرة في أجزاء أخرى من بركان "تال" بإقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا.

ورفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل مستوى التأهب في بركان "تال" إلى "الثاني" مما يعني أن "هناك احتمالا لوجود مواد منصهرة ربما تؤدي أو لا تؤدي إلى ثوران".

وأضاف "يتم تذكير الجمهور أن الفوهة الرئيسية يتعين أن تكون منطقة محظورة بشكل صارم، نظرا لأن انفجارات الأبخرة المفاجئة يمكن أن تحدث ويمكن أن تنطلق تركيزات من غازات بركانية قاتلة".