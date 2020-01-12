انت الان تتابع السفير البريطاني لدى طهران ينفي مشاركته في "تظاهرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفى السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، الذي ندّدت لندن باعتقاله السبت في إيران، الأحد مشاركته في أي تظاهرة ضد السلطات كما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وكتب ماكير على تويتر "يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة". وأضاف "لقد ذهبت إلى حدث قُدّم على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أُسقطت قرب طهران الأربعاء. وأشار إلى أنه احتُجز لمدة نصف ساعة.
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