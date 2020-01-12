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فايرفوكس الجديد يحظر النوافذ المنبثقة المزعجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ماونتن فيو

أعلنت مؤسسة موزيلا أن الإصدار الجديد من متصفح فايرفوكس يحجب النوافذ المنبثقة الخاصة بالإشعارات بشكل افتراضي.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه النوافذ قد تكون استفسارات مزعجة بشأن نقل بيانات الموقع أو السماح بعرض الأخبار. وبدلا من ذلك تظهر أيقونة فقاعة الكلام على أقصى يسار شريط العنوان، وتحل هذه الأيقونة محل النوافذ المنبثقة الكبيرة، وحتى لا يتجاهل المستخدم هذه الأيقونة، فإنها تهتز لفترة قصيرة عند ظهورها، ويمكن للمستخدم تجاهل هذه الأيقونة أو النقر على فقاعة الكلام عند الرغبة في الاستجابة لطلب موقع الويب أو تغيير الأذونات.

ولتفسير الإجراءات الجديدة، التي تم تنفيذها في إصدار فايرفوكس 72 الجديد، أوضحت الشركة الأمريكية أنها اكتشفت من خلال اختباراتها أن 99% من النوافذ المنبثقة الكبيرة يتم تركها إلى أن تختفي مرة أخرى، وحتى في الحالات القليلة، التي يتجاوب فيها المستخدم مع هذه النوافذ المنبثقة، فإنه يتم رفض الطلبات بنسبة 48% من الحالات.

ويتضمن إصدار فايرفوكس 72 وظيفة جديدة تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات؛ حيث يتم حظر تقنية التتبع المعروفة باسم "بصمة الأصابع" “Fingerprinting” بشكل افتراضي؛ حيث كان يتعين على المستخدم في الإصدارات السابقة أن يقوم بتفعيل وظيفة الحماية بنفسه، ويمكن للمستخدم التحقق من تثبيت إصدار فايرفوكس 72 الجديد على حاسوبه من خلال قائمة "Help/About Firefox".