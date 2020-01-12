ممثل أمريكي يسخر من تغريدة ترامب بالفارسية

سخر الممثل الأمريكي مارك هامبل من تغريدة الرئيس دونالد ترامب التي وجهها إلى الشعب الإيراني والتي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر باللغة الفارسية.

وكان ترامب قد كتب تغريدة إلى الشعب الإيراني قال فيها باللغة الفارسية: "للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم"، مضيفاً: "نتابع عن كثب احتجاجاتكم، إن شجاعتكم ملهِمة".

وسخر هامبل من ترامب، حيث كتب تغريدة باللغة الفارسية موجهاً كلامه للشعب الإيراني، وكأنه الرئيس الأمريكي، حيث قال: "يرجى تجاهل حقيقة أنني حظرت سفر رعاياكم للولايات المتحدة، وهددت بقصف المواقع الثقافية الخاصة بكم".