أمطار متقرقة غدا والثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الأحد حيث يتحول الى متقلّب وماطر احيانا.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة يتخللها انفراجات خلال ​النهار​ ومن المتوقع ان تشتدّ ليل الأحد/الاثنين مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300 متر وما فوق .

الإثنين: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متقرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في ​الجنوب​ مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر. نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من ارتفاع 1200 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل .نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.