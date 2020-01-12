أمطار متقرقة غدا والثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة الصباحية ان يسيطر طقس مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الأحد حيث يتحول الى متقلّب وماطر احيانا.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة يتخللها انفراجات خلال النهار ومن المتوقع ان تشتدّ ليل الأحد/الاثنين مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق .
الإثنين: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متقرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في الجنوب مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1200 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل .نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
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