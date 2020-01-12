الراسي: الصراع السياسي في لبنان هو صراع بين باسيل والحريري

شدد القيادي في "​​تيار المردة​​" النائب السابق ​كريم الراسي على ان "​وزارة الطاقة​ استلمها ​التيار الوطني الحر​ منذ عام 2009 الى الأن، ووعدوا ​الشعب اللبناني​ بالتغير وبأن ينال اللبناني كهرباء 24/24 ولم يغير التيار اي شيء في الوزارة"، موضحاً ان "تيار المردة ليس مع فكرة تأليف ​حكومة تكنوقراط​، والرجل السياسي يستطيع ان يأتي بوزير اختصاصي يتمتع بخبرة كبيرة ويستطيع تحقيق الانجازات على صعيد الوزارة، ولو الادراة داخل الوزارة فاسدة، فالوزير الناجح يستطيع ضبط كل هذه التفاصيل، وان يحقق انجازات".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الراسي الى اننا "كنا نتمى ان يصل الحراك الى مرحلة ومستوى كبير من المطالبات، لا ان ينزل الى الشوارع ويقول جملة "كلن يعني كلن"، موضحاً ان "موقف رئيس تيار المردة الوزير السابق ​سليمان فرنجية​ كان واضحاً منذ البداية ولخصها بمعيار معين، الا وهو الوزير المناسب بالمكان المناسب فقط لا غير، واذا كانت الحكومة من الاختصاصيين فلدينا داخل التيار اختصاصيين بكل المجالات، والتيار يتماشى مع جو الحلفاء ومن ثم الجو العام، واذا كانت تركيبة الحكومة كما نسمع عنها اليوم فنحن نريد 3 وزراء، ولو شكل رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ حكومة له، وفارغة من كل السياسيين فكان من الممكن ان يحظى بتأيد العديد من القوى الحزبية والشعبية"، مؤكداً ان "المطلب الذي دعا اليه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مؤخراً حول شكل الحكومة هو مطلب الجميع والرجل السياسي في لبنان هو مواطن يعيش بهذا البلد ولديه حقوق، وفكرة حكومة تكنو - سياسية ترضي الجميع ومن لم ترضيهم فهم الاشخاص الذي لديهم نقص في موقعهم السياسي ويريدون استرجاع هذا الموقع، والصراع الفعلي القائم في لبنان هو صراع بين رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والمشكلة الاساسية هي بتعنت باسيل بالمواقف، وعدم التوافق ما بين الحريري ودياب وباسيل وهذا الصراع هو الذي اوصل البلد الى هذه المرحلة".