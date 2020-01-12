وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد بعد توقيف سفير لندن بايران

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لخفض التصعيد بعد توقيف سفير بريطانيا بايران روب ماكير. وكان ماكير أكد أنه " لم يشارك في أي مظاهرات في العاصمة الإيرانية"، مشددا على أن "توقيف الدبلوماسيين هو عمل غير قانوني". وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها "تنتظر تقريراً من قوات الأمن بشأن تفاصيل احتجاز السفير البريطاني الليلة الماضية".

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