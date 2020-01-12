ربيعي: واشنطن تنقل لايران مخاوفها من الانتقام لاغتيال سليماني

لفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ​علي ربيعي​ في تصريح الى ان "أميركا تنقل لنا مخاوفها عبر وساطات مختلفة من الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني والرئيس الاميركي دونالد ترامب يقامر بالعلاقات الدولية ووضع مصالح أميركا على المحك"، ومشيرا الى أن " إيران لم توص إي جهة بالعمل بالوكالة عنها هي أعلنت عن عمليتها في عين الأسد كما فعلت سابقا كإسقاط الطائرة الأميركية".

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