خارجية باكستان: قريشي سيلتقي نظيره الايراني ليتوجه بعدها الى الرياض فأميركا

أعلنت ​وزارة الخارجية الباكستانية​ ان "وزير الخارجية محمود قريشي سيلتقي نظيره ال​ايران​ي محمد جواد ظريف في العاصمة الايرانية ​طهران​ على أن يتابع زياراته بزيارة ​الرياض​ يوم غد ومن ثم يتوجه الى ​الولايات المتحدة الاميركية​".

وتأتي هذه الزيارة بهدف خفض نسبة التوتر بين ​اميركا​ وايران، بعد ان اقدمت الاخيرة على اطلاق عدد من ​الصواريخ​ الباليستية استهدفت خلالها بعض القواعد الاميركية المتمركزة في ​العراق​.