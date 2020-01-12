أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية ان "وزير الخارجية محمود قريشي سيلتقي نظيره الايراني محمد جواد ظريف في العاصمة الايرانية طهران على أن يتابع زياراته بزيارة الرياض يوم غد ومن ثم يتوجه الى الولايات المتحدة الاميركية".
وتأتي هذه الزيارة بهدف خفض نسبة التوتر بين اميركا وايران، بعد ان اقدمت الاخيرة على اطلاق عدد من الصواريخ الباليستية استهدفت خلالها بعض القواعد الاميركية المتمركزة في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية باكستان: قريشي سيلتقي نظيره الايراني ليتوجه بعدها الى الرياض فأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.