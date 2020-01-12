شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بمراجعة الاتفاقيات التجارية مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة بعض الاتفاقيات التجارية الدولية التى صادقت عليها مصر، وبالأخص تلك المُوقعة مع دولة تركيا، قائلا "يجب إعادة النظر فى بعض الاتفاقيات الدولية مع بعض الدول"، وتابع: "وبعض الاتفاقات التجارية مع تركيا قضت على صناعات كثيرة مثل الحلويات والبسكويت والملابس".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للاستماع إلى استراتيجية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف الاتفاقيات الدولية من الملفات التى يتم النظر إليها فى إطار محور ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات، قائلة: "أنا طلبت حصر بالاتفاقيات التجارية الدولية، ووجدت أنها 7 اتفاقيات تجارية دولية مع دول وكيانات مثل الكوميسا والاتحاد الأوروبى وأغادير، وعقدت مقارنة بين الأوضاع قبل وبعد تلك الاتفاقيات وحجم التبادل التجارى مع تلك الدول واستثمارات تلك الدول فى مصر، ويتم مراجعة الاتفاقيات التجارية بشكل عام ودراسة مدى الاستفادة منها".

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وأشارت جامع إلى أن هناك برنامج جديد يتم تفعيله للمصدرين، ويقوم هذا البرنامج على الاهتمام بالمعارض الخارجية لأنها تفتح مجال للتصدير، مع مراجعة الجهات والشركات التى ستمثل مصر بالمعارض، وأماكن تلك المعارض، مضيفة أنه يتم إعداد هيكل للواردات والصادرات لمعرفة المنتجات التى يسهل صناعتها محليا وتوجيه الصناعات الصغيرة تجاهها، والنظرة الآن لملف الواردات مختلفة، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الواردات نسبة كبيرة منها يُنتج محليا لكن بجودة أقل".

كما تطرقت الدكتوة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى ملف الأراضى والمجمعات والتراخيص الصناعية، لافتة إلى أنها التقت بكافة الهيئات التابعة للوزارة، وطلب منها أن يكزن هناك مُستندات مُحددة مُسبقا لكافة الخدمات.