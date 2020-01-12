شكرا لقرائتكم خبر عن "نصر النوبة" تسأل عن مكتبة ثقافية رغم تخصيص الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، اجتماعاً لها اليوم برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، والقائم بأعمال رئاستها بعد تولى أسامة هيكل رئيس اللجنة السابق مهمة وزارة الدولة لشئون الإعلام، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يس عبد الصبور، بشأن عدم الشروع في إنشاء المكتبة الثقافية بقرية قورته – نصر النوبة بمحافظة أسوان رغم تخصيص أرض لها.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، بشأن ما ينشر من قصص للأطفال تروج للإرهاب والقتل والتعذيب، كما تناقش على مدار الأيام المقبلة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إهمال مبنى قصر ثقافة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحناوى، بشأن عدم قيام قصور الثقافة بالدور المنوط بها في احتواء الشباب المصرى بدائرة إيتاى البارود وشبرامنت بمحافظة البحيرة.

كما تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المسعود، بشأن تشوية التماثيل والآثار بالميادين العامة نتيجة لعمليات الترميم غير الفنية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جواهر الشربينى، بشأن استحواذ هيئة الآثار على مساحة 83 فدانا من مساحة المنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية.

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ومن المتوقع إجراء انتخابات على رئاسة اللجنة هذا الاسبوع، وبلا شك سيحسم القرار الحزبى الأمر بنسبة كبيرة، وسينافس العضو محل التوافق من الحزب، أحد النائبين "يوسف القعيد" أو "لميس جابر"، إذا ما قرر أحدهما الترشح للرئاسة، بمباركة من أعضاء اللجنة غير المنضمين للحزب، وتُجرى الانتخابات بقرار من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى وقت مُتوقع له أن يكون خلال اسبوع الجلسات المقبلة التى تبدأ اليوم.