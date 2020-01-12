شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من البيرقراطية ويطالب الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الوزارية للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء عليها دور كبير فى سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والعمل على تشجيع المستثمر المصرى، لأن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلا مصر إلا بعد التأكد من تسهيل الإجراءات للمستثمر المصرى، مؤكدا أننا نريد نغزو أفريقيا بالاستثمارات المصرية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في بيان له اليوم، أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية جاء فى ظل ما شهده الاستثمار من تراجع خلال الفترة السابقة من تراجع بعد إصدار قانون الاستثمار وبعض القوانين الأخرى المتعلقة به مثل قانون الشركات، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى أن تساهم هذه اللجنة فى تذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.

وأكد أننا فى حاجة إلى أن تستهدف هذه اللجنة الوزارة للاستثمار إنشاء نافذة واحدة للوزارات لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار و وجود خريطة للاستثمار توضح أماكن الاستثمار سواء كانت فى مجالات زراعية أو صناعية أو سياحية، وأن تحدد ولاية الجهات على الأراضي التى يتم استثمارها سواء كانت وزارات أو حكم محلى.

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وأوضح أننا نسعى لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتقليل نسبة البطالة وزيادة الصادرات والتقليل من الواردات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.