كأس “السوبر”.. راموس يقترب من رقم قياسي جديد

سيصبح سرخيو راموس قائد ريال مدريد الأحد، في حالة مشاركته أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، اللاعب الملكي الذي خاض أكبر عدد من المباريات في المسابقة، متفوقا بذلك على حارس الريال السابق، إيكر كاسياس.

ومن إجمالي 29 مباراة خاضها ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني -الثاني بعد برشلونة الذي خاض 46 مباراة-، لعب مدافع الملكي 13.

ووصل قائد الريال لهذا الرقم عندما خاض الأربعاء الماضي مباراة نصف النهائي أمام فالنسيا في الحلة الجديدة للبطولة، ليتجاوز بذلك لاعب الملكي السابق راؤول غغونزاليس ويعادل رقم إيكر كاسياس.

ويوما بعد يوم يسطر راموس اسمه في أبرز صفحات تاريخ ريال مدريد، ففي هذا الموسم أيضا اعتلى عرش اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات (الكلاسيكو)، متخطيا أسماء من العيار الثقيل بحجم مانولو سانشيز وتشافي هرنانديز وباكو خينتو، كما أصبح اللاعب الأكثر فوزا في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومع منتخب إسبانيا، أصبح راموس اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في تاريخ (لاروخا) متفوقا أيضا على كاسياس.

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