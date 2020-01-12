طائرة مغربية تنزل اضطراريا في شرم الشيخ والطاقم يستدعي الشرطة بسبب احتجاجات الركاب

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، صباح اليوم الأحد، للوقوف اضطراريا في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقالت مصادر إن الطائرة المغربية كانت متوجهة من مدينة الدار البيضاء نحو العاصمة الأردنية عمان، وتقل على مثنها عددا من الفنانين المسرحيين المغاربة، المشاركين في الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي.

وقالت مصادر مقربة من الفنانين العالقين، إن طاقم الطائرة المغربية، استدعى الشرطة المصرية في مطار شرم الشيخ، لإنزال ثلاثة ركاب، بعدما احتجوا على ضعف تواصل طاقم الطائرة، والتأخر الذي قد يعطل التزاماتهم المبرمجة في عمان.

الفنانون العالقون، بات تأخر وصولهم يهدد عرض مسرحية “النمس” المبرمجة اليوم في مهرجان عمان، خصوصا أنهم يشكلون النصف من فريق عملها.

يشار إلى أن الجزء الأول من الوفد المغربي المشارك في مهرجان عمان، كانت قد عادت به طائرة الخطوط الملكية المغربية المغربية يوم الخميس الماضي، لمطار الدار البيضاء بعد ساعتين من الطيران، بسبب عطل فني، ما أخر وصولهم وفوت على المغاربة حضور افتتاح مهرجان عمان للمسرح.